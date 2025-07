Nuovo DS Juve bianconeri al lavoro per trovare questa importante figura | ecco a che punto siamo dopo l’arrivo di Modesto

La Juventus si prepara a rafforzare il proprio staff con un nuovo direttore sportivo, in un percorso di rinnovamento volto a consolidare la competitività del club. Dopo l’ingresso di François Modesto come direttore tecnico, i bianconeri sono al lavoro per identificare una figura chiave che possa guidare il progetto futuro. Con un organigramma in evoluzione, la squadra mira a creare una struttura solida e all’avanguardia, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Nuovo DS Juve, bianconeri al lavoro per trovare questa importante figura: i dettagli sull’organigramma del club. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la Juventus sta proseguendo con il suo processo di riorganizzazione interna. Oltre alla nomina di François Modesto come direttore tecnico, il club bianconero ha deciso di fare un ulteriore passo avanti ampliando l’organigramma dirigenziale. In particolare, la Juve è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, figura fondamentale per la gestione del mercato e per l’implementazione delle strategie a lungo termine del club. Questa decisione si inserisce nel quadro di una serie di cambiamenti che hanno caratterizzato l’organizzazione interna della Juve, in un periodo in cui la società sta cercando di consolidare la propria posizione nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo DS Juve, bianconeri al lavoro per trovare questa importante figura: ecco a che punto siamo dopo l’arrivo di Modesto

