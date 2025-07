Leoni Inter il Parma insiste su questa cifra! I ducali fanno muro e non cedono di un millimetro I motivi

Nel mondo del calcio, le trattative spesso sfiorano l'incredibile, e questa tra Inter e Parma non fa eccezione. I ducali, infatti, si sono rifiutati di abbassare la loro richiesta di 40 milioni di euro per Giovanni Leoni, motivando questa posizione con il crescente interesse di grandi club. Ma quali sono davvero le ragioni dietro questa fermezza? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Leoni potrebbe ancora riservare sorprese.

Leoni Inter, il Parma insiste su questa cifra! I ducali fanno muro e non cedono di un millimetro. Ecco quali sono le motivazioni. Il Parma è fermo sulla propria valutazione per il difensore Giovanni Leoni, fissata a 40 milioni di euro, e non sembra voler cedere su questa cifra. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il club gialloblu ha motivato questa valutazione alta con il crescente interesse che il giovane centrale sta suscitando, sia in Italia che all’estero. Il calciatore, che è nato a Roma e cresciuto a Padova, ha numerose richieste, inclusi club come l’ Inter e il Milan, ma anche club stranieri come il Bournemouth, che recentemente ha offerto 25 milioni piĂą 5 milioni di bonus per il suo acquisto. 🔗 Leggi su Internews24.com