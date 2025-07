Cadavere ritrovato sul Gran Sasso la macabra scoperta sul Pizzo Cefalone | indagini in corso

Una scoperta inquietante scuote il maestoso scenario del Gran Sasso: un cadavere è stato rinvenuto sul Pizzo Cefalone, lasciando sgomenti gli escursionisti e le autorità. Le indagini sono già in corso per chiarire le circostanze di questa macabra scoperta e fare luce sulla vicenda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa triste vicenda che ha sconvolto la regione.

Macabro ritrovamento presso il Pizzo Cefalone, sul Gran Sasso, dove due escursionisti hanno scoperto un cadavere: in corso le indagini delle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cadavere ritrovato sul Gran Sasso, la macabra scoperta sul Pizzo Cefalone: indagini in corso

