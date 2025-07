Trovata morta nel bosco Franka Ludwig qualcosa non torna | indagini sullo smartphone

La scomparsa di Franka Ludwig ha sconvolto Firenze e non solo, lasciando un terribile mistero avvolto in parecchi interrogativi. La giovane trovata senza vita nel bosco il 2 luglio nasconde più di quanto sembri, e le indagini si concentrano ora sullo smartphone della vittima, che potrebbe rivelare dettagli cruciali. La prossima settimana sarà decisiva: cosa si nasconde dietro questa tragica vicenda? Restate sintonizzati per gli sviluppi.

Firenze, 13 luglio 2025 – La morte di Franka Ludwig sta diventando quasi un rompicapo. Tanto che, nella prossima settimana, sono previsti ulteriori passaggi “tecnici“ dell’inchiesta per approfondire ogni ipotesi in campo e ricostruire aspetti della vita della donna trovata cadavere, la mattina del 2 luglio, lungo un sentiero nei boschi di Castagno d’Andrea, alle pendici del Monte Falterona. Il fascicolo, in cui si ipotizza l’ omicidio volontario, resta aperto nei confronti di ignoti. Il sostituto procuratore Andrea Cusani nei prossimi giorni affiderà infatti un accertamento tecnico irripetibile sul contenuto dello smartphone del compagno della 52enne tedesca, padre del figlio nato pochi mesi fa con una procedura in Svizzera, e, sempre a breve, la procura affiderà alcune integrazioni di natura medico-legale e tossicologica, ai propri consulenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta nel bosco. Franka Ludwig, qualcosa non torna: indagini sullo smartphone

In questa notizia si parla di: trovata - franka - ludwig - morta

Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli - Il tranquillo paesaggio di Monte Morello si è trasformato in teatro di un dramma che scuote la comunità di Montorsoli.

Franka Ludwig trovata morta in un bosco, sul corpo ferite «compatibili con un investimento»: si cerca il pirata della strada Vai su X

Franka Ludwig, la turista trovata morta nel bosco San Godenzo: ascoltate le amiche e il compagno. Si indaga per omicidio: le tre ipotesi >> https://buff.ly/RWmDaXa Vai su Facebook

Trovata morta nel bosco. Franka Ludwig, qualcosa non torna: indagini sullo smartphone; Franka Ludwig morta a San Godenzo, l'autopsia per risolvere il mistero: cosa non torna sul caso; Il giallo di Franka Ludwig, trovata morta nel bosco di San Godenzo: in quei 70 minuti c'è la soluzione.

Franka Ludwig trovata morta in un bosco, sul corpo ferite «compatibili con un investimento»: si cerca il pirata della strada - Franka Ludwig, 52 anni, tedesca, è stata trovata morta mercoledì 2 luglio lungo un sentiero nei pressi della fonte del Borbotto, a ... Come scrive msn.com

Mistero a San Godenzo: Franka Ludwig trovata morta, l’esito dell’autopsia - Il ritrovamento del corpo di Franka Ludwig nei pressi di San Godenzo ha attivato un’indagine per chiarire le circostanze della morte. Riporta notizie.it