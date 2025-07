Sinner-Alcaraz ci sono ancora biglietti per la finale di Wimbledon | i prezzi sono assurdi

Se sei un appassionato di tennis, questa è un’occasione da non perdere: a poche ore dalla tanto attesa finale tra Sinner e Alcaraz, alcuni biglietti sono ancora disponibili, anche se a un prezzo sconvolgente di circa 20 mila euro. La corsa ai biglietti più ambiti di Wimbledon ha raggiunto livelli incredibili, riflettendo l’entusiasmo e l’adrenalina di questa partita epica. Continua a leggere per scoprire tutte le novità e i segreti dietro questa sfida che sta facendo sognare milioni di tifosi.

A poche ore dalla finale tra Sinner e Alcaraz sono ancora a disposizione alcuni biglietti per la finale di Wimbledon. Il costo di questi biglietti però è proibitivo, perché i ticket si aggirano sui 20 mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - biglietti - finale - sinner

Niente biglietti per la finale Champions, protesta a oltranza degli ultrà dell’Inter: “Andremo tutti a Monaco. I giocatori sono con noi” - Milano si prepara a una mobilitazione senza precedenti: gli ultrà dell'Inter annunciano una protesta a oltranza in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Jannik Sinner sta facendo sognare tutti a Wimbledon contro Djokovic, ma tutti l’hanno notato. Anche durante la semifinale, in tribuna, ci sono tanti posti vuoti sugli spalti, nonostante i biglietti vadano sempre a ruba.? Vai su Facebook

#Sinner-#Alcaraz, gli ultimi biglietti per la finale di Wimbledon costano 20mila euro (Gazzetta) Alla vigilia della finale l’unico modo per accedere al Centrale di Wimbledon è acquistare un biglietto “Debenture” sul mercato secondario ufficiale. Come riporta la G Vai su X

Sinner-Alcaraz, la finale (quasi) proibita: i biglietti rimasti partono da 20mila euro; Sinner-Alcaraz, quanto costa guardare la finale di Wimbledon? Il prezzo folle per assistere al match sul Centrale; Sinner-Alcaraz, ci sono ancora biglietti per la finale di Wimbledon: i prezzi sono assurdi.

Sinner-Alcaraz, ci sono ancora biglietti per la finale di Wimbledon: i prezzi sono assurdi - A poche ore dalla finale tra Sinner e Alcaraz sono ancora a disposizione alcuni biglietti per la finale di Wimbledon ... Scrive fanpage.it

Sinner-Alcaraz, gli ultimi biglietti per la finale di Wimbledon costano 20mila euro (Gazzetta) - La Gazzetta: «È l'unico modo per vedere l'ultimo atto». Come scrive ilnapolista.it