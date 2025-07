Donkey Kong Bananza conquista subito la classifica dell’eShop di Nintendo Switch 2

Donkey Kong Bananza sta già dominando la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2, anche prima della sua uscita ufficiale. L’attesa per questa nuova avventura tridimensionale con il celebre gorilla Nintendo e Pauline sta infiammando gli appassionati, portando a numeri di vendita digitali senza precedenti. I preload appena attivati hanno contribuito a questo successo travolgente, dimostrando quanto il nuovo capitolo sia già amato dal pubblico. La rivoluzione di Donkey Kong è appena iniziata!

Donkey Kong Bananza non è ancora disponibile, ma ha già conquistato la vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2 per la settimana del 12 luglio 2025. Il nuovo titolo con protagonista l’iconico gorilla Nintendo, stavolta affiancato da Pauline in una nuova avventura 3D, sta generando un’ondata di entusiasmo che si riflette nei numeri di vendita digitali, con a trainare il successo troviamo i preload appena attivati, che hanno fatto schizzare i preorder, portando il gioco in cima alla lista dei titoli più scaricati. Il primo posto occupato da Donkey Kong Bananza (che poche ore fa ha ricevuto un video che ha messo in evidenza le caratteristiche principali ) è il segnale di un hype crescente, supportato da una community affezionata e dalla curiosità per il ritorno del franchise in un contesto moderno. 🔗 Leggi su Game-experience.it