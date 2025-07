NBA 2K26 su Switch 2 sarà alla pari di PC PS5 e Xbox Series | non sarà la versione Legacy

La tanto attesa conferma è finalmente arrivata: NBA 2K26 su Nintendo Switch 2 sarà una versione "Gen 9" completa, paragonabile perfettamente a quelle per PC, PS5 e Xbox Series X|S. 2K Sports ha infatti chiarito ufficialmente tramite una FAQ, dissipando ogni dubbio e assicurando ai fan un’esperienza di gioco di alta qualità. Ora non resta che scoprire tutte le novità di questa rivoluzionaria versione!

La conferma tanto attesa è finalmente arrivata: NBA 2K26 su Nintendo Switch 2 s arà una versione “Gen 9” a tutti gli effetti, equiparabile in tutto e per tutto alle edizioni destinate a PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. A dissipare ogni dubbio è stata direttamente 2K Sports tramite una FAQ ufficiale pubblicata sul sito del gioco, mettendo di conseguenza la parola fine alle preoccupazioni di molti fan, che temevano di trovarsi ancora una volta davanti a una “ Legacy Edition ” simile a quella rilasciata sulle console old-gen come PS4 e Xbox One. Ebbene sì, come riportato dalla FAQ ufficiale, NBA 2K26 per Switch 2 condividerà lo stesso motore, le stesse modalità e lo stesso livello tecnico delle versioni next-gen, dove tra le funzionalità di spicco spicca la tecnologia ProPLAY, in grado di trasformare i movimenti reali dei giocatori NBA in animazioni ancora più fluide e realistiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it