Dazi l’Ue rispolvera le contromisure | dal pollame alle Harley tutti i settori colpiti

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Europa si intensifica, con i dazi che colpiscono settori chiave come pollame e motociclette Harley. Mentre l'UE si prepara a rispondere con contromisure, il rischio di escalation si fa pressante, minacciando l'equilibrio economico di numerosi comparti. In un quadro di tensione crescente, le strategie di difesa diventano cruciali per proteggere gli interessi europei e preservare la stabilità commerciale futura.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ufficialmente guerra commerciale all'Europa. La presidente della Commissione Europea ha dichiarato che l'Unione è pronta a contromisure, ma l'Ue non può permettersi di alzare la percentuale dei dazi imposti.

Cina: portavoce Esteri, contromisure contro dazi USA irragionevoli per fentanil rimangono efficaci - La Cina ha annunciato che le sue contromisure contro i dazi irragionevoli imposti dagli Stati Uniti sul fentanil continuano a essere efficaci.