Sorpreso a rubare in appartamento arrestato georgiano

Un episodio che potrebbe essere finito in tragedia si è concluso con l’arresto di un cittadino georgiano di 50 anni, sorpreso a tentare il furto in un appartamento di Martina Franca. La pronta reazione della Polizia di Stato ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come la sicurezza dei cittadini sia la nostra priorità. Ecco cosa è successo subito dopo…

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità georgiana di 50 anni ritenuto presunto responsabile del reato di tentato furto aggravato. Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto in quel centro cittadino dopo aver ricevuto la segnalazione del tentativo di furto in un appartamento. Sul posto i poliziotti hanno incontrato il proprietario di quell’abitazione il quale ha raccontato che grazie alla videocamera dello spioncino installato sulla porta d’ingresso avrebbe rilevato la presenza di un uomo che, dopo i primi controlli per assicurarsi che all’interno non ci fosse nessuno, avrebbe provato a forzare la serratura armato di un piccolo arnese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sorpreso a rubare in appartamento, arrestato georgiano

