Ventimiglia ecco le ultimi immagini del piccolo Alain | la svolta dietro al muretto e la scomparsa – Il video

Le ultime immagini del piccolo Alain a Ventimiglia offrono un frammento di speranza e mistero. Un bimbo, vivace e spensierato, cammina vicino al muretto prima di scomparire tra gli oleandri. Questi scatti, catturati da... invitano a riflettere sulla sua sorte e sul delicato intreccio di eventi che hanno segnato la sua scomparsa. Resta da scoprire cosa è successo realmente e come poterlo ritrovare.

Un bimbo – pantaloncini scuri e canotta bianca – cammina accanto a un muretto di pietre, che separa una zona pedonale da una strada. Saltellando, quasi spensierato, si avvia lungo la strada e scompare alla vista dietro a un gruppo di oleandri. Sono questi gli ultimi secondi in cui si ha notizia di Alan Bernard Ganao, prima che il piccolo di 5 anni nato a Torino svanisse nel nulla nella zona di Latte, a Ventimiglia. Quelle immagini, riprese da una telecamera di sicurezza della zona, sono stati sequestrate dalle forze dell’ordine. Poco prima, secondo quanto sin qui ricostruito, il piccolo originario delle Filippine era sfuggito al padre, che stava montando la tenda per tutta la famiglia al campeggio Por La Mar preparandosi a qualche giorno di villeggiatura. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: muretto - dietro - ventimiglia - ecco

Nascosto dietro al muretto per sfuggire al controllo antidroga, i carabinieri 'fanno tana' e lo arrestano - Un tentativo disperato di sfuggire alla cattura si è trasformato in un fallimento per un 31enne di Napoli, arrestato dai carabinieri mentre cercava di nascondersi dietro un muretto in viale Lincoln.

#sanremo: nuova sede della Polizia Municipale dietro l'Annonario, approvato oggi dalla Giunta il progetto esecutivo Nuovo passo in avanti per i lavori che serviranno a rendere gli interni adatti per la nuova caserma dei Vigili Vai su Facebook

Ventimiglia, ecco le ultimi immagini del piccolo Alain: la svolta dietro al muretto e la scomparsa - Il video; Ventimiglia, ecco la nuova barriera. Ora i cantieri a misura di frontalieri; Ventimiglia, presentato il progetto di riqualificazione del valico di Ponte San Ludovico.

Unghie a muretto: ecco la tecnica per una French perfetta - Le unghie a muretto, o French a muretto, anche chiamata French a incastro, è una tecnica di ricostruzione delle unghie con cui la nail artist non si limita a disegnare la smile line delle unghie ... vanityfair.it scrive