Barcellona Pozzo di Gotto cadavere di una donna ritrovato nel greto del torrente

Un tragico ritrovamento scuote la tranquilla comunità di Barcellona Pozzo di Gotto: il corpo senza vita di una donna è stato scoperto nel greto del torrente Longano. Segnalato da un passante, il caso ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La procura, guidata da Giuseppe Verzera, ha avviato le indagini, supportata dalla squadra investigativa, per fare luce su questa triste vicenda e identificare le cause di questa perdita.

Il corpo senza vita di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nel greto del torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto. Il ritrovamento è stato segnalato da un passante. La procura, guidata da Giuseppe Verzera, ha avviato le indagini con il supporto della squadra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: barcellona - pozzo - gotto - donna

Federico Cigarini alla guida del Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del ripescaggio in Serie B - Federico Cigarini, stimato coach reggiano e ex playmaker di talento, si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.

Messina, cadavere di una donna ritrovato nel torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/12/news/messina_cadavere_donna_torrente_longano_barcellona_pozzo_gotto_giallo-424727682/?ref=twhl… Vai su X

È iniziato il momento più atteso dell’estate: Da Passo Passo SALDI fino al 50% Calzature abbigliamento ed accessori: Per uomo, donna e bambini Reggio Calabria, Messina, Villafranca Tirrena, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo Vai su Facebook

Barcellona Pozzo di Gotto, ritrovato il corpo senza vita di una donna: scattano le indagini; Macabro ritrovamento a Barcellona Pozzo di Gotto: corpo di donna rinvenuto nel torrente Longano; Messina, cadavere di una donna ritrovato nel torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto.

Ritrovato il corpo di una donna in stato di decomposizione a Barcellona Pozzo di Gotto - Sono in corso accertamenti su persone scomparse nella zona, e al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della morte. Lo riporta msn.com

Barcellona P.G.: Cadavere di una donna ritrovato nel greto del Torrente Longano, in Via del Mare - In Via del Mare, nel greto del Torrente Longano, è stato ... Riporta 98zero.com