Il Palio di Siena 2025 si conferma un festival di emozioni e tradizioni, con l’Oca che ancora una volta conquista il cuore del Campo. Tittia e Diodoro, protagonisti indiscussi, guidano la vittoria tra gioia e applausi. La corsa, intensa come sempre, si trasforma in una celebrazione collettiva, dove i piccoli e i grandi condividono lo spirito di questa storica sfida. E così, anche quest’anno, la leggenda si rinnova, lasciando tutti a sognare il prossimo trionfo.

Siena, 12 luglio 2025 – L’Oca s’impadronisce di Banchi di sopra e si riversa nel Campo che l’ha vista trionfare il 3 luglio. Ancora una volta. Di nuovo con Tittia in groppa a Diodoro. Il cavallo ocaiolo (è di Marco Tansini) che, seppure al debutto, ha volato come un veterano. Ispirando molte delle 35 ’storie’ del corteo della vittoria, gigantesco, che gli ha reso omaggio in mille modi. Ad aprire il fiume di ocaioli i più piccoli. Gli anatroccoli, i «fanciulli di Diodoro» appunto. Alcuni in carrozzina. Non deve essere stato facile per Anna Maria Beligni, pro vicario alle pubbliche relazioni (e mamma del mangino vittorioso Alberto Monaci), e per Michele Lenzini, pro-vicario all’organizzazione, mettere insieme il puzzle di scene, macchine, mezzi e persino un trenino utilizzati dagli ocaioli per raccontare la loro 68esima vittoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, la festa dell’Oca fila come un treno

Il Palio di Siena è IL Palio. Ma cosa significa davvero? A Siena, il 2 luglio e il 16 agosto non sono solo due date nel calendario: sono il cuore pulsante di una città che vive per la sua tradizione più antica. Il Palio non è semplicemente una corsa di cavalli. È stori

