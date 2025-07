Allen Bernard Ganao non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia | un uomo in caserma tutti i dubbi sulla sua versione Cani molecolari sub e droni | cosa non torna

Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da più dubbi che certezze. Mentre le ricerche proseguono, emergono interrogativi sulla versione ufficiale e sull’efficacia degli strumenti investigativi, tra cani molecolari, droni e testimonianze contrastanti. Cosa si nasconde dietro questa sparizione improvvisa? Il mistero si infittisce, e ogni indizio potrebbe essere la chiave per fare luce su questo inquietante caso.

Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna

In questa notizia si parla di: allen - bernard - ganao - anni

#NEWS - Bimbo di 5 anni scomparso a #Ventimiglia #Alain Bernard Ganao , di #Torino, è sparito dal camping "Por la mar", nella frazione #Latte, dov'era giunto assieme ai genitori e alla sorella per una villeggiatura, e da dove si sarebbe allontanato mentre Vai su X

Proseguono le ricerche del piccolo Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da un campeggio a Ventimiglia Al momento le indagini si sono concentrate su un uomo. Agli inquirenti avrebbe detto di aver incontrato il bimbo che chiamava il padre. Vai su Facebook

Ancora nessuna traccia del piccolo Allen scomparso a Ventimiglia, un uomo portato in caserma; Ventimiglia, nessuna traccia nella piscina: Allen è ancora disperso, nuovo vertice in Prefettura alle 21:30; Ventimiglia, le ricerche del bimbo scomparso con le unità cinofile.

Ventimiglia, nessuna traccia nella piscina: Allen è ancora disperso, nuovo vertice in Prefettura alle 21:30 - Il prefetto parla coi genitori e attiva il supporto di una psicologa Asl ... riviera24.it scrive

Alain Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Alain Bernard Ganao, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che venerdì sera poco dopo le 19 ha imboccato saltellando la ... Come scrive leggo.it