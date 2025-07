Incontro tra il Comune la Provincia e i vertici del Tecnopolo | avviata una nuova fase di collaborazione

Un nuovo capitolo si apre per Taranto: questa mattina, il Sindaco, il Presidente della Provincia e i vertici del Tecnopolo Mediterraneo hanno dato il via a una collaborazione strategica volta a promuovere lo sviluppo sostenibile. Con un entusiasmo condiviso e un impegno concreto, le parti hanno concordato di mettere in campo competenze, tecnologie e innovazioni per trasformare la città in un polo di eccellenza. Questa sinergia rappresenta una svolta decisiva per il futuro di Taranto, aprendo straordinarie opportunità di crescita e innovazione.

Tarantini Time Quotidiano Questa mattina si è tenuto un incontro istituzionale tra il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia di Taranto,e i vertici del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. Durante il confronto, la direzione del Tecnopolo ha espresso la massima disponibilità a collaborare con gli enti locali, mettendo a disposizione competenze, tecnologie e il vasto patrimonio di start-up e innovazioni sviluppate all’interno della struttura. L’incontro ha avuto un carattere interlocutorio ma altamente costruttivo, gettando le basi per una collaborazione stabile e strategica tra il Comune di Taranto, la Provincia e il Tecnopolo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Incontro tra il Comune, la Provincia e i vertici del Tecnopolo: avviata una nuova fase di collaborazione

In questa notizia si parla di: incontro - tecnopolo - provincia - vertici

Nuova fase di collaborazione tra Comune, Provincia e Tecnopolo Mediterraneo Comune di Taranto, Provincia e Tecnopolo Mediterraneo hanno avviato una nuova fase di collaborazione per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Durante un incon Vai su Facebook

Incontro tra Comune di Taranto, Provincia vertici del Tecnopolo: avviata nuova fase di collaborazione; Taranto e Tecnopolo uniscono le forze per l’innovazione sostenibile; Taranto, nuova fase di collaborazione tra Comune, Provincia e Tecnopolo Mediterraneo.

Taranto, nuova fase di collaborazione tra Comune, Provincia e Tecnopolo Mediterraneo - Si è svolto questa mattina un incontro istituzionale tra il Sindaco di Taranto, il Presidente della Provincia e i ... Come scrive studio100.it

Ausl e Azienda Ospedaliera, vertici in visita al Tecnopolo - Ausl e Azienda Ospedaliera, vertici in visita al Tecnopolo Mercoledì presso il Tecnopolo TPM Mario Veronesi e l’ITS biomedicale di Mirandola, si è svolta una visita istituzionale congiunta da ... Si legge su ilrestodelcarlino.it