Lo schianto in moto sull’asfalto e il trasporto disperato in ospedale | è morto Luca Bertagnoli

Una tragedia sconvolge la comunità di Castiglione delle Stiviere: Luca Bertagnoli, un giovane di 38 anni, ha perso la vita dopo un terribile incidente in moto sull’asfalto dell’821. Le ore di angoscia si sono concluse sabato mattina con il suo tragico addio all’ospedale di Brescia. Un dolore profondo per familiari e amici, che ora devono affrontare la perdita di un uomo amatissimo. La notizia scuote il cuore della città, lasciando un vuoto incolmabile.

Mantova – Si è spento sabato mattina all’ospedale Civile di Brescia Luca Bertagnoli, il motociclista di 38 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale di venerdì sera a Castiglione delle Stiviere. L’uomo, originario di Castenedolo ma residente a Medole, non ha mai ripreso conoscenza dopo il drammatico schianto. Lascia una moglie. La tragedia si è consumata intorno alle 22.30 lungo via Sant’Antonio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, Bertagnoli stava rientrando a casa quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta precipitando violentemente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo schianto in moto sull’asfalto e il trasporto disperato in ospedale: è morto Luca Bertagnoli

