Videogiochi | le vendite dei controller sono cresciute tantissimo in USA negli ultimi anni

Negli ultimi anni, il mercato dei controller per videogiochi ha vissuto un’autentica esplosione negli Stati Uniti, tanto da stabilire un record storico nel 2024, con una spesa totale di 1,6 miliardi di dollari. A confermare questi numeri è Mat Piscatella, analista di Circana, azienda che monitora i dati di mercato dell’industria videoludica americana. Il dato è emerso in risposta a un episodio del podcast Game Mess Mornings, in cui il giornalista Jeff Grubb commentava l’enorme diffusione dei gamepad. Ma perché si vendono così tanti controller? Piscatella ha affermato che le ragioni sono molteplici e riflettono un’evoluzione del modo in cui si gioca oggi. 🔗 Leggi su Game-experience.it