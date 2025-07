Calciomercato Napoli dalla Turchia | Osimhen ha chiesto agli azzurri di lasciarlo andare al Galatasaray

Il calciomercato del Napoli si infiamma con le ultime notizie dalla Turchia: Osimhen, protagonista della telenovela di questa estate, ha chiesto agli azzurri di lasciarlo andare al Galatasaray. La trattativa, ancora in bilico a causa delle garanzie, prosegue con nuovi aggiornamenti che rimbalzano da Istanbul. Dalla Turchia arrivano dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola, rendendo questa finestra di mercato più incerta che mai.

Le puntate della telenovela Osimhen si susseguono l'una dopo l'altra. Napoli e Galatasaray non sono riusciti ancora a definire l'operazione (bloccatasi sul nodo garanzie) e la trattativa prosegue. Dalla Turchia arrivano nuovi aggiornamenti. Secondo quanto riferisce Fotomaç il calciatore è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

