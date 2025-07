Sarebbe una grande vendetta – Gyokokes che pianifica la prevenzione della Premier League

Viktor Gyokokes, il talento svedese, ha scelto di alimentare la sua ambizione con una motivazione inaspettata: la vendetta. La sua storia è fatta di sogni nel cassetto, prestiti e sfide, ma ora punta deciso alla Premier League, determinato a conquistare il suo spazio. Una vera e propria strategia di prevenzione per dimostrare il proprio valore e scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. È il momento di scoprire come questa mossa possa cambiare le regole del gioco.

Viktor Gyokokes ha affermato che la sua ambizione di giocare in Premier League è alimentata da "Revenge" non è riuscita a fare la sua apparizione nella massima volo. Gyokokes si è unito a Brighton nel 2017 da If Brommapojkarna, ma non è apparso per i gabbiani in nessuna competizione, invece veniva inviato in prestito tre volte. L'Internazionale della Svezia si è presentata per St. Pauli, Swansea City e Coventry City, mettendo la penna su carta su un accordo permanente con il Sky Blues nel gennaio 2021. Ha segnato 43 gol in 116 partite in tutte le competizioni per Coventry, portando a passare a Sporting CP, dove ha continuato a prosperare.

Gyokeres: "La cosa più importante per me è giocare in un club che mi voglia davvero. Sarebbe una grande rivincita tornare in Premier League" - Intervistato da "L'Equipe", Viktor Gyokeres, centravanti della nazionale svedese e dello Sporting, accostato anche alla Juventus in chiave mercato, parla del suo futuro ... Segnala tuttojuve.com