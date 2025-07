Football Video Support in Serie C | Orsato annuncia la grande novità per la prossima stagione! Che cos’è e come funzionerà anche la Juventus Next Gen interessata

Il calcio si prepara a una rivoluzione: il designatore Orsato annuncia il Football Video Support in Serie C, un innovativo sistema di supporto video che cambierà il modo di arbitrare. Un'anticipazione che promette maggiore trasparenza e precisione in campo, coinvolgendo anche la Juventus Next Gen. Ma come funzionerà questa novità? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa entusiasmante evoluzione del nostro calcio.

Football Video Support in Serie C: grande novità annunciata dal designatore Orsato per la prossima stagione! Che cos'è e come funzionerà. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo designatore arbitrale della Serie C Daniele Orsato ha annunciato una novità importante per la prossima stagione: l'introduzione del Football Video Support. Ma cos'è e come funzionerà? Anche la Juventus Next Gen interessata.Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il Football Video Support sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c'è entusiasmo. Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde.

