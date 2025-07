Meteo | Previsioni per domenica 13 luglio

Preparatevi a una domenica di variazioni meteo: a Modena, nubi in aumento e deboli piogge nel pomeriggio, seguite da una serena serata. Le temperature oscilleranno tra 19°C e 32°C, con venti deboli al mattino. Un quadro meteorologico che invita a pianificare con attenzione le vostre attività . Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come affrontare al meglio questa giornata di transizione.

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3625m. I venti saranno al mattino deboli. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - previsioni - domenica - luglio

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

Meteo Veneto, le previsioni per domenica 13 luglio: tornano i temporali, possibili fenomeni ventosi Vai su X

• METEO Le previsioni del weekend di #ARPAV Sabato 12 luglio da soleggiato a variabile. Domenica 13 luglio tempo a tratti instabile specie nel pomeriggio con probabili rovesci/temporali sparsi Vai su Facebook

Meteo, domenica 13 luglio rischio di forti temporali: le previsioni; Meteo, tempo instabile nel weekend: tornano pioggia e temporali. Le previsioni; Previsioni meteo domenica 13 luglio, a Milano e in Lombardia piogge e temporali.

Meteo, domenica 13 luglio a rischio temporali: ecco dove - Sabato prevalenza di sole ma domenica 13 una perturbazione determinerà una nuova fase instabile su parte del Centro- Da meteo.it

Meteo, nel weekend tornano temporali e grandine: ecco dove. Le previsioni - Nel cuore dell’estate è in arrivo una fase di forte instabilità che porterà temporali, grandinate e fulmini in molte regioni italiane. Riporta tg24.sky.it