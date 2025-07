Zelda | perché il gioco con 96 su metacritic delude gli appassionati

nonché le ragioni che spingono alcuni fan e critici a sentirsi delusi nonostante il punteggio elevato su Metacritic. Scopriamo insieme cosa rende questa avventura un successo, ma anche un oggetto di discussione tra gli appassionati di Zelda.

Il successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è consolidato da oltre due anni dalla sua uscita su Nintendo Switch, ma il gioco continua a suscitare opinioni contrastanti. Nonostante l’ampio apprezzamento della critica, molti analizzano come questa produzione abbia faticato a eguagliare le aspettative generate dal suo predecessore, Breath of the Wild. In questo approfondimento verranno analizzati i motivi di questa percezione, evidenziando le differenze tra i due titoli e le ragioni per cui Tears of the Kingdom si colloca in una posizione di secondo piano rispetto all’originale. totk non riesce ad eccellere come botw o altri giochi della serie zelda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Zelda: perché il gioco con 96 su metacritic delude gli appassionati

In questa notizia si parla di: zelda - gioco - metacritic - delude

Zelda, il gioco preferito di eiji aonuma e il suo stile di gioco unico - La serie The Legend of Zelda, amata da milioni di giocatori, è il gioco preferito di Eiji Aonuma, noto per il suo stile di gioco unico e innovativo.

I migliori videogiochi del 2023 secondo Metacritic.

Zelda: Echoes of Wisdom, un problema sta frustrando i fan - MSN - Il gioco (che trovate su Amazon) sembra infatti non aver deluso le aspettative né dei fan, né ... Segnala msn.com

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: recensione | Esquire - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco colossale, per ambizione ma pure per realizzazione, raramente accade che la visione di uno sviluppatore sia eseguita in maniera tanto perfetta. esquire.com scrive