Non solo elettrico | la vecchia idea italiana che può salvare la nostra auto

L’Italia e la Germania spingono per un nuovo paradigma: non solo elettrico, ma anche alternative innovative per salvare il nostro futuro automobilistico. Con l’orizzonte del 2035 che vieta le immatricolazioni di motori a benzina e diesel nell’UE, si apre una sfida entusiasmante. È il momento di abbracciare un approccio integrato, capace di coniugare tecnologia, sostenibilità e tradizione. Perché il cambiamento più grande nasce dalla diversità di soluzioni.

Un cambio di rotta auspicato soprattutto da Italia e Germania. Se dal 2035, nell'Unione Europea, non sarà più possibile immatricolare auto a benzina e diesel, l’obiettivo della decarbonizzazione somiglia sempre più a un mix di soluzioni, piuttosto che a un passaggio epocale verso un’unica nuova. 🔗 Leggi su Today.it

Non solo elettrico: la vecchia idea italiana che può salvare la nostra auto

