Inter negli abbonamenti pesano ancora i procedimenti della Curva

L'Inter ha svelato i dettagli della sua campagna abbonamenti, aprendo le porte alla nuova stagione. Tuttavia, tra le novità, spicca una clausola che ha attirato l’attenzione: il divieto di cedere l’abbonamento per gli spettatori in Curva Nord. Una misura legata alle recenti indagini e ai procedimenti ancora in corso. Questa decisione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i tifosi vivono il loro rapporto con il club...

Tra le clausole per i nuovi abbonamenti dell’Inter spicca il divieto di cedere l’abbonamento per gli abbonati in Curva Nord. Una situazione figlia delle indagini dello scorso anno. CLAUSOLA PER LA CURVA – L’Inter ha finalmente reso noti i termini della sua campagna abbonamenti. Un passaggio fondamentale per i tifosi per iniziare la nuova stagione. Tra le clausole però se ne è notata in fretta una specifica. Dedicata, per così dire, ai tifosi del secondo anello verde. Quindi alla Curva Nord, il cuore del tifo nerazzurro. Una novità che ha una spiegazione ben precisa, che va sottolineata perché troppo spesso viene dimenticata. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, negli abbonamenti pesano ancora i procedimenti della Curva

