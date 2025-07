Universiade e Mondiale due settimane di grande scherma | tutti gli impegni dei 50 azzurri in pedana

Da giovedì 17 luglio, giorno dell’inizio dell’Universiade a Essen, fino a mercoledì 30 luglio, quando si concluderà il Campionato del Mondo di Tbilisi, saranno due settimane di scherma tutte da vivere. Due settimane tutte da vivere. Da giovedì 17 luglio, giorno dell’inizio dell’Universiade a Essen, fino a mercoledì 30 luglio, quando si concluderà il Campionato del Mondo di Tbilisi: 14 giorni consecutivi di grande scherma internazionale con 50 atleti azzurri complessivamente impegnati sulle pedane della Germania e della Georgia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

