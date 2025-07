Ore d’ansia a Castel Focognano per la scomparsa di Wanda Sisti 93 anni

Un'ansia crescente avvolge Castel Focognano, mentre proseguono senza sosta le ricerche di Wanda Sisti, 93 anni, scomparsa questa mattina. Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari uniscono le forze in un’operazione congiunta, anche grazie a un’unità cinofila altamente specializzata. La comunità resta in attesa di buone notizie, sperando che Wanda possa essere ritrovata sana e salva. La speranza è l’ultima a morire.

Ricerche in corso da questa mattina: mobilitati Vigili del Fuoco, Carabinieri e volontari Proseguono senza sosta le ricerche di Wanda Sisti, 93 anni, residente nel territorio comunale, scomparsa da casa nelle prime ore di oggi. Dalla mattina di sabato, le forze dell’ordine sono impegnate sul campo con l’ausilio di un’unitĂ cinofila dei Vigili del Fuoco e un cane molecolare, affiancati da volontari e personale specializzato. I Vigili del Fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato, operativo giorno e notte, per coordinare le operazioni di ricerca, che continueranno finchĂ© non sarĂ ritrovata la signora. 🔗 Leggi su Lortica.it