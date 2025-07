Servono 10 milioni | Inter svolta inattesa per l’attaccante

L'Inter sta vivendo una svolta epocale dopo la cocente sconfitta in Champions League e l'addio di Inzaghi. La rivoluzione targata Suning si fa strada con nuovi investimenti e strategie innovative, tra cui un colpo di mercato inatteso: un attaccante da 10 milioni di euro. La squadra meneghina si prepara a rinascere, puntando a riprendersi il palcoscenico europeo e nazionale. Ma qual è l’identità che l’Inter vuole riscoprire?

L’Inter ha chiuso con il centravanti e il prezzo è stato giĂ fissato: ecco qual è la situazione aggiornata L’ Inter ha iniziato la sua rivoluzione post finale di Champions League. Il pesante 5-0 incassato dal Paris Saint Germain ha pressochĂ© chiuso un ciclo per i meneghini, a maggior ragione confermato dall’addio di Simone Inzaghi che si è trasferito in Arabia Saudita. Le parole forti di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta su Hakan Calhanoglu hanno alimentato un clima giĂ rovente nella Milano nerazzurra. (Ansa) – tvplay.it Ora il centrocampista turco è vicino al Galatasaray, che però si prende tutto il tempo consapevole di avere in qualche modo il coltello dalla parte del manco avendo la volontĂ del giocatore e una situazione di spogliatoio veramente molto delicata tra il numero 20 e alcuni senatori. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - “Servono 10 milioni”: Inter, svolta inattesa per l’attaccante

In questa notizia si parla di: inter - servono - milioni - svolta

Quanti punti servono al Napoli per lo scudetto dopo il pari col Genoa e la vittoria dell’Inter - Nel tumultuoso incontro di ieri, l'Inter di Conte è stata costretta a un pareggio casalingo con il Genoa, chiudendo sul 2-2.

? Nessuna mossa ufficiale per Hakan Calhanoglu. L’Inter ha fatto una valutazione da 30-35 milioni di euro. Non aveva nemmeno messo in preventivo il suo addio e quindi servirà una svolta concreta nei prossimi giorni da parte del Galatasaray. Anche Vai su Facebook

Sky - Inter, tutto tace sul fronte Calhanoglu. Ederson, l'Atalanta spara alto: servono 55 milioni di euro; San Siro, servono 200 milioni per l'acquisto: Inter e Milan riflettono; Inter Roma: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.

Brozovic non basta all’Inter: servono 58 milioni per la svolta - Brozovic non è più indispensabile nell'Inter: il croato è sul mercato, ... Da calciomercato.it

Sky - Inter, tutto tace sul fronte Calhanoglu. Ederson, l'Atalanta spara alto: servono 55 milioni di euro - Per il momento, nonostante il grande rumore mediatico che si sta facendo tra Italia e Turchia, tutto tace sul fronte Hakan Calhanoglu. msn.com scrive