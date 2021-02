Lucia di Lammermoor in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Lucia di Lammermoor è andata spesso in scena nel corso degli anni, ma la versione proposta al Teatro alla Scala di Milano lascia senza fiato gli spettatori. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un dramma tragico diviso in due atti dal libretto di S. Cammarano e con la musica di Gaetano Donizetti. In questa versione sono impegnati orchestra e coro del Teatro alla Scala, mentre alla direzione d'orchestra c'è Stefano Ranzani. La protagonista della storia è Lucia che racconta ad Alisa un'antica lugubre storia di un Ravenswood. Residente molti anni or sono nel loro paese, per impeto geloso, uccise la sua amata. Da allora il fantasma, della giovane si aggira inquieto vicino alla fontana.