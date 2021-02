L’Inter usa la testa: ben 11 i gol realizzati dai nerazzurri con la testa (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’Inter ci mette la testa Prima in classifica con 4 punti di vantaggio L’Inter si appresta a iniziare la sua terza giornata da capolista solitaria. nerazzurri che si sono presi la testa della classifica grazie anche ad un record particolare: la squadra di Conte ha realizzato ben 11 gol su colpi di testa, nessuna come lei in Serie A e in Europa solo il Montpellier (Ligue 1) ha fatto meglio. “Quello di Lautaro, contro il Milan, è stato solo l’ultimo della lista. E con quel sigillo, il primo del derby, il totale dei gol di testa, per L’Inter, è salito a 11 e nessun’altra squadra in serie A è riuscita a fare meglio. Anzi, nei 5 principali campionati europei, soltanto il Montpellier ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)ci mette laPrima in classifica con 4 punti di vantaggiosi appresta a iniziare la sua terza giornata da capolista solitaria.che si sono presi ladella classifica grazie anche ad un record particolare: la squadra di Conte ha realizzato ben 11 gol su colpi di, nessuna come lei in Serie A e in Europa solo il Montpellier (Ligue 1) ha fatto meglio. “Quello di Lautaro, contro il Milan, è stato solo l’ultimo della lista. E con quel sigillo, il primo del derby, il totale dei gol di, per, è salito a 11 e nessun’altra squadra in serie A è riuscita a fare meglio. Anzi, nei 5 principali campionati europei, soltanto il Montpellier ...

