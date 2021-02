Lazio-Torino, ipotesi rinvio: ecco quando arriverà la decisione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lazio-Torino in bilico. Oggi sarà ufficializzato il rinvio della gara contro il Sassuolo: lunedì si deciderà per la trasferta dell’Olimpico Lazio-Torino sempre più in bilico. I granata contano il nono positivo al Covid, mentre oggi sarà notificato il rinvio della gara contro il Sassuolo, quella con i biancocelesti resta appesa ad un filo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà la Lega di Serie A a decidere, dopo aver acquisito le comunicazioni da parte della ASL di Torino. Le sorti della gara dell’Olimpico, quindi, si decideranno lunedì, praticamente 24 ore prima dell’ipotetico calcio di inizio. A pesare è soprattutto il «fattore trasferta» e il rischio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021)in bilico. Oggi sarà ufficializzato ildella gara contro il Sassuolo: lunedì si deciderà per la trasferta dell’Olimpicosempre più in bilico. I granata contano il nono positivo al Covid, mentre oggi sarà notificato ildella gara contro il Sassuolo, quella con i biancocelesti resta appesa ad un filo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarà la Lega di Serie A a decidere, dopo aver acquisito le comunicazioni da parte della ASL di. Le sorti della gara dell’Olimpico, quindi, si decideranno lunedì, praticamente 24 ore prima dell’ipotetico calcio di inizio. A pesare è soprattutto il «fattore trasferta» e il rischio ...

SQUALOBIANCO462 : @Fiorentina_ole @capuanogio Ma cambiate Nik che fai più bella figura peccato che nella mia classifica dei peggiori… - MGBasolu : RT @Boboj29: Causa Covid Torino-Sassuolo di domani sera non verra' disputata,il regolamento lo prevede,quello che non prevede e' l'eventual… - SQUALOBIANCO462 : la mia classifica dei peggiori Inter Napoli Torino Fiorentina Lazio Milan Roma La vostra?? #FinoAllaFine #ForzaJuve - SQUALOBIANCO462 : @macmax22 I peggiori anche peggio dei napoletani..la mia classifica dei peggiori Inter Napoli Torino Fiorentina Lazio Milan Roma - gazzettaGranata : Torino, in serata nuovo giro di tamponi: anche il match con la Lazio a rischio rinvio #TorinoFC #FVCG #SFT -