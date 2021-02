Lady Gaga ansia: offre ricompensa in denaro per i suoi cani (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono ore difficili per Lady Gaga dove l’ansia si taglia con il coltello per la pop star. Ieri 24 Febbraio 2021 alle ore 10:00 di sera il dog sitter ingaggiato dalla cantante Ryan Fischer stava portando a espletare i bisogni dei suoi tre cani quando qualcosa è andato storto. Due cani sono scomparsi, il terzo è stato poi ritrovato, ma Lady Gaga ha offerta una grossa somma di denaro pur di ritrovarli sani e salvi. Naturalmente la polizia sta indagando sulla faccenda. A Star is Born: i capelli di Lady Gaga a rischio Lady Gaga ansia: cosa è successo ieri sera? Ryan Fischer stava portando i tre cani di Lady ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono ore difficili perdove l’si taglia con il coltello per la pop star. Ieri 24 Febbraio 2021 alle ore 10:00 di sera il dog sitter ingaggiato dalla cantante Ryan Fischer stava portando a espletare i bisogni deitrequando qualcosa è andato storto. Duesono scomparsi, il terzo è stato poi ritrovato, maha offerta una grossa somma dipur di ritrovarli sani e salvi. Naturalmente la polizia sta indagando sulla faccenda. A Star is Born: i capelli dia rischio: cosa è successo ieri sera? Ryan Fischer stava portando i tredi...

Corriere : Lady Gaga a Roma per le riprese di «Gucci» firmato da Ridley Scott - SirDistruggere : Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. - Agenzia_Ansa : Lady Gaga sbarca a Roma per girare un film, mentre a Los Angeles rapiscono i suoi cani. Ferito da quattro colpi di… - gagatwothousand : RT @LMonstersITA: Lady Gaga quarta nelle tendenze italiane perché lei è ITALIANA - SoleSorge_ : RT @SirDistruggere: Hanno sparato al dog sitter di Lady Gaga e hanno rapito i suoi due cani. Non so manco come commentarlo. -