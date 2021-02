Juventus, Morata ancora out: non ci sarà con il Verona, i tempi di recupero (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nessuna buona notizia per Alvaro Morata e per la Juventus, visto che l’attaccante spagnolo ha disertato anche l’allenamento di oggi e non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per il match di sabato sera in casa del Verona. Il centravanti bianconero è ancora alle prese con il recupero dal Citomegalovirus che lo ha colpito e sembra in dubbio anche una sua presenza contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. L’impressione è che comunque Morata potrà essere in buone condizioni negli impegni successivi contro la Lazio e soprattutto contro il Porto. Un’assenza pesante per l’attacco bianconero, ancora alle prese con i problemi al ginocchio di Dybala. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nessuna buona notizia per Alvaroe per la, visto che l’attaccante spagnolo ha disertato anche l’allenamento di oggi e nona disposizione di Andrea Pirlo per il match di sabato sera in casa del. Il centravanti bianconero èalle prese con ildal Citomegalovirus che lo ha colpito e sembra in dubbio anche una sua presenza contro lo Spezia nel turno infrasettimanale. L’impressione è che comunquepotrà essere in buone condizioni negli impegni successivi contro la Lazio e soprattutto contro il Porto. Un’assenza pesante per l’attacco bianconero,alle prese con i problemi al ginocchio di Dybala. SportFace.

romeoagresti : Possessi ed esercitazioni tecnico-tattiche oggi per la #Juventus. #Morata, che prosegue il suo recupero dall’infezi… - DiMarzio : #Morata non si è allenato nemmeno oggi: emergenza #Juve in attacco a #Verona - forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - _grazy87 : RT @GiovaAlbanese: #Morata salterà la trasferta di Verona, potrebbe andare in panchina con lo Spezia. #Juventus - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Juventus Ancora problemi per #Morata, lo spagnolo non ci sarà a #Verona -