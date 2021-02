Johnny Depp | pessime notizie per l’attore | gli ultimi sviluppi del processo contro Amber Heard

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Stando a quanto riporta Deadline,dovrà aspettare un anno in più del previsto per portare in tribunale. Ilper diffamazione cheaveva intentatol’ex moglie sarebbe infatti dovuto iniziare tra qualche mese, precisamente il 7 maggio, dopo essere stato già rinviato lo scorso gennaio a causa dell’epidemia da Covid-19. Ma la nuova data annunciata da Bruce White, giudice a capo del tribunale della contea di Fairfax, in Virginia, fa slittare l’udienza all’aprile del 2022: quasi dodici mesi in più rispetto a quanto stabilito in precedenza. Ovviamente si tratta di una notizia pessima per, che con questoavrebbe potuto risollevare la propria immagine e la propria carriera dopo ...

Nuovo rinvio nella causa che vede Amber Heard sul banco degli imputati per diffamazione ai danni dell ex marito. I due ex coniugi si sarebbero dovuti presentare in un tribunale della Virginia a inizio maggio, ma le due settimane di processo previste sono state rinviate all aprile 2022. Le udienze ...C'è un frontrunner, un super-favorito agli Oscar che verranno consegnati il 25 aprile: è "Un altro giro" ...Nuovo rinvio per la causa di diffamazione che mette di fronte Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Ecco i dettagli.