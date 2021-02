Inter, nuovi problemi: il rating del bond rischia il declassamento (Di giovedì 25 febbraio 2021) Altri problemi per l’Inter sul fronte economico. Il rating del bond della società nerazzurra potrebbe subire un declassamento. I dettagli Altri problemi per l’Inter sul fronte economico. Calcio&Finanza ha infatti riportato la notizia per cui il rating del bond della società nerazzurra potrebbe subire un declassamento. Nello specifico, Fitch ratings ha collocato il bond di Inter Media and Communication S.p.A. (MediaCo), che hanno un rating ‘BB-‘, su rating Watch Negative (RWN). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Altriper l’sul fronte economico. Ildeldella società nerazzurra potrebbe subire un. I dettagli Altriper l’sul fronte economico. Calcio&Finanza ha infatti riportato la notizia per cui ildeldella società nerazzurra potrebbe subire un. Nello specifico, Fitchs ha collocato ildiMedia and Communication S.p.A. (MediaCo), che hanno un‘BB-‘, suWatch Negative (RWN). Leggi su Calcionews24.com

