Greggio | «Dissi a Berlusconi che tifavo Juve Rispose | ‘allora compro anche la Juventus’»

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Eziosi racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla sua adolescenza a Cossato «Meravigliosa, in una cittadina è tutto più concentrato, la scuola, l’oratorio, due cinema e stop, la squadra di calcio locale. Il mio sogno era di diventare giocatore. Nascere in provincia è stato utile per la costruzione del mio futuro, per la voglia di cercare nuovi lidi». agli studi di Ragioneria. Poi l’Università e le prime esperienze nel cabaret. «A casa da giovanissimo facevo imitazioni e piccoli sketch. Ho preso da mio padre, fu prigioniero dei tedeschi durante la guerra e allietava i compagni di disavventura. Papà mi voleva in banca: vi rimasi undici mesi, era più forte di me, volevo lavorare nello spettacolo. Avevo visto tutte le commedie di Macario, andavo a salutarlo in camerino, lui mi prendeva affettuosamente per le guance». Definisce Enzo Iacchetti un amico, ...