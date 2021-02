Genoa-Sampdoria | il sindaco Bucci | “Evitare assembramenti | siamo pronti ad agire”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sale la tensione a Genova in vista del derby tra, in programma mercoledì alle ore 20:45. Dopo i numerosidi tifosi in quel di Milano e di Bergamo, ma anche a Roma a margine di Lazio-Bayern, si è esposto sull’argomento ildel capoluogo ligure Marco. “Al momento non sono stato avvertito di situazioni di potenziale pericolo – ha spiegato il primo cittadino – Ma saremoadcon gli strumenti necessari se ci dovessero essere segnali negativi.”non esclude quindi il ricorso ad ulteriori restrizioni ad hoc in vista del Derby della Lanterna. “Bisogna rispettare le regole che già ci sono – continua– Sappiamo bene l’importanza di portare la mascherina, mantenere le distanze, ...

...quotidiano nella sala della Trasparenza della Regione ha risposto alla domanda se siano in previsioni ordinanze particolari anti - contagio in vista della partita di campionato tra. ...Samp - Atalanta (domenica, ore 12.30) ?: ieri seduta differenziata per il solo Ernesto ... Inter -(domenica, ore 15) ? Inter : l'Inter è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di ...Serie A, mercoledì in programma Genoa-Sampdoria: le parole del sindaco di Genova Marco Bucci. "Siamo pronti ad agire con gli strumenti, ci sono delle regole" ..."Al momento non sono stato avvertito sul rischio di situazioni pericolose legate al derby, ma è chiaro che se ci saranno segnali negativi in tal senso saremo pronti ad agire con gli strumenti che ci c ...