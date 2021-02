Filler all’acido ialuronico per le labbra e non solo | cosa sapere

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 25 febbraio 2021) «Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame?». A tutte le Grimilde sintonizzate che, in questo ultimo anno pandemico come non mai, si sono radiografate attraverso telecamere di computer e cellulari, veri e propri specchi magici in versione reloaded: siete nel posto giusto. Perché qui e ora, con l’aiuto degli esperti del settore, risponderemo a tutte le domande che maggiormente frullano nella vostra testa riguardo il mettere in agenda, perché no, un ritocchino. Perché se c’è una cosa che non ha ceduto il passo anche in lockdown, secondo gli ultimi dati, è la medicina estetica, filler dermici in primis.