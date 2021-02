Dopo Lukaku, De Bruyne e Rashford, il 'talent scout' Jay - Z va a caccia di promesse (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo le stelle alla Lukaku, anche le potenziali stelline di domani. Il rapper Jay - Z guarda al futuro del calcio, e inevitabilmente dunque alla Francia dove i potenziali talenti non mancano. Con la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 25 febbraio 2021)le stelle alla, anche le potenziali stelline di domani. Il rapper Jay - Z guarda al futuro del calcio, e inevitabilmente dunque alla Francia dove i potenzialii non mancano. Con la ...

pisto_gol : Il derby di Milano ha confermato la forza dell’Inter, l’importanza del lavoro di Conte e del suo staff, e la cresci… - ETGazzetta : #JayZ, largo ai giovani con la #RocNation. Dopo #Lukaku, #DeBruyne e #Rashford ora guarda alle stelline francesi... - BetterCallCris : Mi immagino Amadeus sul palco di Sanremo che fa una battuta sul derby ad Ibra e quello che reagisce male come ha fa… - Alex_Cavasinni : @stelyos90 @capuanogio E non sempre. Non ricordo cotanto squadrismo dopo il rigore negato a Lukaku a Kiev, il rigor… - infoitsport : Lukaku e non solo: in tre nella “top 11” di DAZN dopo il derby -