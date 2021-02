Diritti tv, l’asse Eleven Sport-Sky per superare la collaborazione di DAZN con Tim (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, Eleven Sport, piattaforma online di proprietà del numero uno del Leeds Andrea Radrizzani detentrice oggi dei Diritti del campionato di Serie C e dei campionati di pallavolo, pallanuoto e pallamano, potrebbe essere l’alleato di Sky Sport per superare la proposta presentata dalla collaborazione di DAZN con Tim. Eleven Sport avrebbe offerto 110 milioni di euro l’anno, che andrebbero a sommarsi con i 750 milioni di Sky raggiungendo una quota di 860 milioni totali, contro gli 840 proposti dall’asse DAZN-Tim. Intanto domani è prevista una nuova assemblea di Lega. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore,, piattaforma online di proprietà del numero uno del Leeds Andrea Radrizzani detentrice oggi deidel campionato di Serie C e dei campionati di pallavolo, pallanuoto e pallamano, potrebbe essere l’alleato di Skyperla proposta presentata dalladicon Tim.avrebbe offerto 110 milioni di euro l’anno, che andrebbero a sommarsi con i 750 milioni di Sky raggiungendo una quota di 860 milioni totali, contro gli 840 proposti dal-Tim. Intanto domani è prevista una nuova assemblea di Lega.Face.

