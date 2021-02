Covid, Salvini: “Parlare oggi di chiusura a Pasqua irrispettoso” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo Dpcm in arrivo e chiusure in prospettiva di una Pasqua in casa. “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di chiusura, se ci sono situazioni locali si intervenga, ma Parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa, di chiusure, non mi sembra rispettoso degli italiani”, sottolinea Matteo Salvini parlando di fronte al Senato, insieme ai nove viceministri e sottosegretari della Lega appena nominati. “A Speranza lo aiuteremo a offrire discontinuità”, assicura il leader della Lega, riferendosi al ministro della Salute. “L’Europa ci aveva promesso vaccini che non arrivano, quindi vediamo di fare da soli”, dice ancora il leghista, riferendosi all’incontro al Mise tra Giorgetti e Federfarma, previsto nel pomeriggio. “Daremo anche al Viminale il nostro contributo di idee, sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nuovo Dpcm in arrivo e chiusure in prospettiva di unain casa. “Mi rifiuto di pensare ad altre settimane o mesi di, se ci sono situazioni locali si intervenga, magiàdi unachiusi in casa, di chiusure, non mi sembra rispettoso degli italiani”, sottolinea Matteoparlando di fronte al Senato, insieme ai nove viceministri e sottosegretari della Lega appena nominati. “A Speranza lo aiuteremo a offrire discontinuità”, assicura il leader della Lega, riferendosi al ministro della Salute. “L’Europa ci aveva promesso vaccini che non arrivano, quindi vediamo di fare da soli”, dice ancora il leghista, riferendosi all’incontro al Mise tra Giorgetti e Federfarma, previsto nel pomeriggio. “Daremo anche al Viminale il nostro contributo di idee, sono ...

