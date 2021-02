Cosa cambia per l’M5S con Conte leader? L’effetto sui sondaggi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si moltiplicano le conferme di endorsement all’interno del M5S per Conte capo politico del Movimento. L’ultima è quella di Luigi Di Maio: “Il M5s è cresciuto e maturato”, ha detto ministro degli Esteri. L’evoluzione del partito in forza liberale, moderata ed europeista “si può completare con l’ingresso di Conte. L’ex premier, che ha rappresentato questi valori, metta la parola fine alle nostre ambiguità e ai nostri bizantinismi”, afferma Luigi Di Maio. La conferma non è ancora ufficiale, ma sembra che l’ex premier sia pronto ad accettare l’investitura. I sondaggisti sono tutti più o meno d’accordo: Conte sarebbe la salvezza del Movimento. >> M5s, Dessì lascia: «Non è più casa mia. Tristezza e rabbia», resta invece Spadafora M5S Conte premier: le previsioni degli esperti dei ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si moltiplicano le conferme di endorsement all’interno del M5S percapo politico del Movimento. L’ultima è quella di Luigi Di Maio: “Il M5s è cresciuto e maturato”, ha detto ministro degli Esteri. L’evoluzione del partito in forza liberale, moderata ed europeista “si può completare con l’ingresso di. L’ex premier, che ha rappresentato questi valori, metta la parola fine alle nostre ambiguità e ai nostri bizantinismi”, afferma Luigi Di Maio. La conferma non è ancora ufficiale, ma sembra che l’ex premier sia pronto ad accettare l’investitura. Isti sono tutti più o meno d’accordo:sarebbe la salvezza del Movimento. >> M5s, Dessì lascia: «Non è più casa mia. Tristezza e rabbia», resta invece Spadafora M5Spremier: le previsioni degli esperti dei ...

repubblica : ?? Dpcm, famiglie divise come a Natale. Cosa cambia nel decreto - nyyomgie : @loveIessjoy topolino.... Dante..... cosa cambia - icarusdrunk : Scusate ma cosa cambia da essere in zona rossa allora??? - UmbertoPaolini : Mètasalute: cosa cambia nel nuovo CCNL metalmeccanici 2021-2024 - F1N1no : @giacomo1994_ .. giocatore giovane in un contesto che funziona come un orologio, una cosa è metterlo in uno che ad… -