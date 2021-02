Buccino | ai sindaci missiva dalla Regione Cammarano | “Niente sviluppo senza rinascita delle aree interne”

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “non ci saràper la Campania”. Non usa mezzi termini nellainviata aicampani circa il ruolo strategicoe la necessità della collaborazione tra Istituzioni, al rilancio e alla valorizzazione dei territori, il consigliere regionale del M5S e presidente della commissione regionale per le, Michele. “In qualità di promotore e presidente della commissione specialein consiglio regionale – scrive– è mia ...

Ultime Notizie dalla rete : Buccino sindaci

anteprima24.it

... ha infatti avanzato nei giorni scorsi, a mezzo posta certificata, delle richieste di incontro rivolte aidi Salerno, Nocera Inferiore, Pontecagnano Faiano1, Sarno, Pagani eper ...Il Coordinamento ha infatti avanzato delle richieste di incontro rivolte aidi Salerno, Nocera Inferiore, Pontecagnano Faiano, Sarno, Pagani eper discutere dell'istituzione delle ...Buccino (Sa) – “Senza rinascita delle aree interne non ci sarà sviluppo per la Campania”. Non usa mezzi termini nella missiva inviata ai sindaci campani circa il ruolo strategico delle aree interne e ...A San Cipriano Picentino il sindaco, Sonia Alfano, ha dovuto prendere atto di altri ... Battipaglia 22, Bellizzi 7, Buccino 1, Calvanico 1, Campagna 4, Capaccio Paestum 1, Casal Velino 4, Castellabate ...