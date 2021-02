Bologna ' arancione scuro' | ' Ancora una scelta difficilissima ma indispensabile' Venerdì l' ordinanza

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - TgLa7 : ??#Covid: da sabato #Bologna è 'arancione scuro' - fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - rossa_bodi : RT @Ansa_ER: Covid: da sabato Bologna è 'arancione scuro'. Bonaccini: 'Situazione critica, servono congedi parentali' #ANSA - fpcgilbo : RT @RegioneER: ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, decisione… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna arancione

" Da sabato 27 febbraio , si estende a tutta la Città Metropolitana di, e quindi ai comuni che ne fanno parte, la zonascuro in vigore da oggi nell'Imolese. Vi rimarrà fino al 14 marzo . Arriverà domani la nuova ordinanza che lo prevede, a firma del ...- Da sabato 27 febbraio la città die tutti i Comuni della Città metropolitana diventerannoscuro: domani la Regione Emilia - Romagna emanerà l'ordinanza mirata a tutelare la salute dei cittadini e contenere il virus ...Le regioni che rischiano di passare in fascia arancione sono Lombardia, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata. In quanto alle altre regioni, sono 128 i casi registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata, ...“Maggiori restrizioni alla circolazione delle persone per limitare la diffusione del virus e proteggere, in particolare, le classi di età che in questo momento registrano i dati più alti di diffusione ...