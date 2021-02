Ambiente: Perilli (M5S), 'tempi maturi per inserire tutela in Costituzione' (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "É notizia di questi giorni l'appello di 60 associazioni al governo Draghi, per introdurre in Costituzione la tutela dell'Ambiente e degli animali. Il lavoro del Movimento 5 Stelle su questo tema non si è mai interrotto e, in commissione Affari costituzionali del Senato, sta proseguendo la discussione dei disegni di legge che prevedono di inserire un esplicito riferimento all'Ambiente nella carta Costituzionale. L'obiettivo è sempre stato chiaro e i tempi sono più che maturi. Non perdiamo tempo e raggiungiamo anche questo risultato". Lo scrive in un post su Facebook il senatore M5S Gianluca Perilli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "É notizia di questi giorni l'appello di 60 associazioni al governo Draghi, per introdurre inladell'e degli animali. Il lavoro del Movimento 5 Stelle su questo tema non si è mai interrotto e, in commissione Affari costituzionali del Senato, sta proseguendo la discussione dei disegni di legge che prevedono diun esplicito riferimento all'nella carta Costituzionale. L'obiettivo è sempre stato chiaro e isono più che. Non perdiamo tempo e raggiungiamo anche questo risultato". Lo scrive in un post su Facebook il senatore M5S Gianluca

TV7Benevento : Ambiente: Perilli (M5S), 'tempi maturi per inserire tutela in Costituzione'... - RANRoberto : #Draghi rilancia su inserimento tutela #ambiente in #Costituzione. Proposta di legge all'esame del Senato. Perilli… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Perilli GOVERNO, SI CHIUDE PARTITA DEI SOTTOSEGRETARI: GLI ABRUZZESI IN CORSA, ATTESA PER CDM ... e alla Giustizia si parla di Francesca Businarolo o Gianluca Perilli. Ipotesi che riducono di ... Interno, Agricoltura, Ambiente, Scuola e Infrastrutture. I nomi avanzati sono quelli dei sottosegretari ...

Governo sottosegretari oggi il cdm, indiscrezioni sulla lista: quanti colpi di scena ... Gianluca Perilli. Per quanto riguarda il dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, si ... Il centrodestra vorrebbe essere coinvolto all'Ambiente, Infrastrutture, Agricoltura e Scuola. Si ...

Draghi rilancia sull'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione - DIRE.it Dire Draghi rilancia sull’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione Proposta di legge all'esame del Senato. Perilli (M5S): "Anche le altre forze politiche di maggioranza hanno accolto con grande interesse la proposta. Siamo determinati" ...

... e alla Giustizia si parla di Francesca Businarolo o Gianluca. Ipotesi che riducono di ... Interno, Agricoltura,, Scuola e Infrastrutture. I nomi avanzati sono quelli dei sottosegretari ...... Gianluca. Per quanto riguarda il dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, si ... Il centrodestra vorrebbe essere coinvolto all', Infrastrutture, Agricoltura e Scuola. Si ...Proposta di legge all'esame del Senato. Perilli (M5S): "Anche le altre forze politiche di maggioranza hanno accolto con grande interesse la proposta. Siamo determinati" ...