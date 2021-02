Agli Stati Uniti serve una nuova strategia per la Corea del Nord (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo aver delineato la strategia d’azione per alcuni dei dossier di politica estera più importanti come quello russo, cinese, o iraniano, ora alla Casa Bianca devono stabilire quale sarà la linea d’azione per un altro, altrettanto fondamentale: quello NordCoreano. Durante la campagna elettorale, l’attuale presidente Joe Biden aveva toccato, a grandi linee, la questione affidando InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo aver delineato lad’azione per alcuni dei dossier di politica estera più importanti come quello russo, cinese, o iraniano, ora alla Casa Bianca devono stabilire quale sarà la linea d’azione per un altro, altrettanto fondamentale: quellono. Durante la campagna elettorale, l’attuale presidente Joe Biden aveva toccato, a grandi linee, la questione affidando InsideOver.

