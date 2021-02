Zingaretti sostiene Barbara D’Urso | è polemica

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il segretario del PD Nicolaha difeso su Twitter il programma Live non è la, il programma della conduttrice televisiva. Sul socialscrive: “Hai portato la politica vicino alla gente”. Èsui social, dove girano diversi commenti di utenti senza parole: “Uno dei punti più bassi del centrosinistra”.: cos’è accaduto? L’azienda Mediaset, secondo indiscrezioni, avrebbe intenzione di interrompere in anticipo il talk Live non è la, programma della conduttrice. La data dell’interruzione anticipata dovrebbe essere il 28 marzo, giorno in cui il Live dovrebbe essere ...

usetebrain : RT @4everAnnina: A #Gozzini, che oltre agli insulti ignobili diretti a @GiorgiaMeloni, sostiene che lei “non ha mai aperto un libro”, ricor… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: A Zingaretti piace il modo di approcciare la politica in TV della D'Urso, che da tempo sostiene palesemente il centrodes… - LaNotPontina : 'I gommisti che operano nel territorio di Roma Capitale lamentano da tempo l'inefficiente servizio legato alla racc… - Gianna47428351 : RT @dangdaide: @laura_ceruti Zingaretti sostiene pure che Giuseppi è il leader della sinistra e che la D'Urso avvicina la gente alla politi… - AndreaPellicani : RT @LuceAPalazzo: Tra #Bonaccinj che sostiene #Salvini e #Zingaretti che spende belle parole per la D’Urso, l’unico faro nella notte rimane… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti sostiene

AgenPress . Sull'andamento epidemiologico siche la variante inglese sia la più contagiosa, dal 30 al 40 per cento, di quella iniziale e ... Nicola- . ma l'ultimo miglio puo' essere ...... 'Della serie: la famiglia Berlusconi mi ridimensiona? Il Pd mi! E passo pure per epurata. E quel furbone dinon capisce in che gioco si è infilato'. Live - Non è la D'Urso verso ...Zingaretti sostiene Barbara D’Urso e la trasmissione ‘Live – Non è la D’Urso’, ma l’elettorato reagisce male. Sostanzialmente, nella giornata di mercoledì Zingaretti ha deciso di schierarsi pubblicame ...Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in difesa di Barbara D'Urso dopo la notizia di una possibile chiusura anticipata della sua trasmissione Live - Non è la D'Urso. E ...