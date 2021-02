Veneto, stop ai fondi pubblici a chi giustifica le Foibe. Alla faccia dell’Anpi (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Chiudere i rubinetti dei fondi pubblici alle associazioni «che si macchiano di riduzionismo e di negazionismo nei confronti del dramma delle Foibe». Con una mozione approvata dal Consiglio regionale Veneto arriva l’attesissimo stop all’erogazione di contributi per quelle realtà – Anpi in testa – che in qualche modo riducono, negano o giustificano gli eccidi perpetrati dai partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani autoctoni di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Primo firmatario dell’atto di indirizzo il capogruppo FdI Raffaele Speranzon. Unici voti contrari, quelli della sinistra. Speranzon ha espresso «enorme soddisfazione» per l’ok Alla mozione, condannando il «vergognoso» il voto contrario dell’opposizione. «È la dimostrazione che in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb – Chiudere i rubinetti deialle associazioni «che si macchiano di riduzionismo e di negazionismo nei confronti del dramma delle». Con una mozione approvata dal Consiglio regionalearriva l’attesissimoall’erogazione di contributi per quelle realtà – Anpi in testa – che in qualche modo riducono, negano ono gli eccidi perpetrati dai partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani autoctoni di Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Primo firmatario dell’atto di indirizzo il capogruppo FdI Raffaele Speranzon. Unici voti contrari, quelli della sinistra. Speranzon ha espresso «enorme soddisfazione» per l’okmozione, condannando il «vergognoso» il voto contrario dell’opposizione. «È la dimostrazione che in ...

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Tempi duri per i vergognosi convegni riduzionisti dell'Anpi - belsheari : RT @SecolodItalia1: Foibe, «Stop contributi ai negazionisti»: in Veneto passa la mozione di FdI. Batosta per l’Anpi - GattoSi18120606 : RT @IlPrimatoN: Tempi duri per i vergognosi convegni riduzionisti dell'Anpi - 123stoka : RT @SecolodItalia1: Foibe, «Stop contributi ai negazionisti»: in Veneto passa la mozione di FdI. Batosta per l’Anpi - CarloAsnaghi : RT @SecolodItalia1: Foibe, «Stop contributi ai negazionisti»: in Veneto passa la mozione di FdI. Batosta per l’Anpi -