USA, aumento inatteso delle scorte settimanali di petrolio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Aumentano le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 19 febbraio 2021, sono saliti di circa 1,3 milioni a 463 MBG, contro attese per un calo di 5 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un calo di 5 milioni a 152,7 MBG, a fronte di attese per una discesa di 3,7 milioni, mentre le scorte di benzine sono rimaste invariate a quota 257,1 MBG (era attesa una flessione di 3 milioni).Le riserve strategiche di petrolio sono stabili a 637,8 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) – Aumentano ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 19 febbraio 2021, sono saliti di circa 1,3 milioni a 463 MBG, contro attese per un calo di 5 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un calo di 5 milioni a 152,7 MBG, a fronte di attese per una discesa di 3,7 milioni, mentre ledi benzine sono rimaste invariate a quota 257,1 MBG (era attesa una flessione di 3 milioni).Le riserve strategiche disono stabili a 637,8 MBG.

InvestingItalia : Greggio in rialzo ma guadagni limitati da inatteso aumento scorte Usa - - LFootball_ : ?? Ascolti record per la #SheBelievesCup! ?? La competizione ha registrato un aumento telespettatori del 103% rispet… - FarelloLiliana : Dopo un avvio volatile il #FtseMib torna a scendere dello 0,19%. Contrastato il resto degli #azionari europei, futu… - fisco24_info : Borsa: Asia giù, timori aumento tassa Hong Kong,Tokyo -1,61%: Futures Europa e Usa in rosso - PaoloLuraschi : Le aspettative inerenti il valore del dollaro rimangono legate a evoluzione/prospettive inflazione Usa e politica m… -

Ultime Notizie dalla rete : USA aumento USA, aumento inatteso delle scorte settimanali di petrolio Aumentano le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L' EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano , ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 19 febbraio 2021 , sono saliti di circa ...

Mercati, pericolo inflazione. La Fed rassicura gli investitori ...(Fed) Jerome Powell ha detto ai responsabili politici statunitensi che la politica monetaria Usa ... e non perché assisteremo a un aumento incontrollabile dei livelli di inflazione in mezzo al cocktail ...

USA, freddo e aumento tassi fanno crollare richieste mutui settimanali Il Messaggero USA, aumento inatteso delle scorte settimanali di petrolio (Teleborsa) - Aumentano le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette gior ...

La Cina supera gli USA nel commercio con l’UE È stato di 586 miliardi di euro il valore complessivo degli scambi di merci UE-Cina nel 2020. Lo rende noto l’Eurostat commentando i dati relativi all’anno scorso. Il rapporto del servizio statistico ...

Aumentano le scorte di greggio innell'ultima settimana. L' EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano , ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 19 febbraio 2021 , sono saliti di circa ......(Fed) Jerome Powell ha detto ai responsabili politici statunitensi che la politica monetaria... e non perché assisteremo a unincontrollabile dei livelli di inflazione in mezzo al cocktail ...(Teleborsa) - Aumentano le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette gior ...È stato di 586 miliardi di euro il valore complessivo degli scambi di merci UE-Cina nel 2020. Lo rende noto l’Eurostat commentando i dati relativi all’anno scorso. Il rapporto del servizio statistico ...