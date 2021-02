Traffico Roma del 24-02-2021 ore 18:00 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumenta il Traffico lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana anche per la presenza di un incidente in prossimità della Appia senza ulteriori disagi maggiori spostamenti anche sul interna tra la Cassia bis e la Prenestina possibili rallentamenti per Traffico intenso su via del Foro Italico tra galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione trafficata alla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini è il bivio A24 in città non si escludono ulteriori disagi per chi si trova su via Casilina a causa di un incidente vicino via Pietro Belon all’altezza delle Policlinico Casilino Per lo stesso motivo prestare attenzione su via dei Romagnoli prima di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare aumenta illungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana anche per la presenza di un incidente in prossimità della Appia senza ulteriori disagi maggiori spostamenti anche sul interna tra la Cassia bis e la Prenestina possibili rallentamenti perintenso su via del Foro Italico tra galleria Giovanni XXIII e la Salaria verso San Giovanni proseguendo sulla stessa direzione trafficata alla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini è il bivio A24 in città non si escludono ulteriori disagi per chi si trova su via Casilina a causa di un incidente vicino via Pietro Belon all’altezza delle Policlinico Casilino Per lo stesso motivo prestare attenzione su via deignoli prima di ...

