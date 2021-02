Suning, dalla Cina: Jiangsu e Inter in vendita (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 febbraio 2021 " Il messaggio di Zhang Jindong , grande capo di Suning , ai suoi dipendenti è stato chiaro: "Dismissione delle attività non rilevanti". Tra queste ci dovrebbe essere il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Milano, 24 febbraio 2021 " Il messaggio di Zhang Jindong , grande capo di, ai suoi dipendenti è stato chiaro: "Dismissione delle attività non rilevanti". Tra queste ci dovrebbe essere il ...

ciccionocera00s : RT @sportface2016: #Suning, dalla #Cina: 'Lo #Jiangsu ad un passo dallo scioglimento' - salda__ : RT @sportface2016: #Suning, dalla #Cina: 'Lo #Jiangsu ad un passo dallo scioglimento' - GiovaB95 : RT @90ordnasselA: Nella storia “Suning NON PUÒ”, no NON VUOLE, ma NON PUÒ uscire capitali dalla Cina, cosa non vi è chiaro? Ve la prendete… - _riccardo98_ : RT @sportface2016: #Suning, dalla #Cina: 'Lo #Jiangsu ad un passo dallo scioglimento' - Rickyrickyric89 : RT @sportface2016: #Suning, dalla #Cina: 'Lo #Jiangsu ad un passo dallo scioglimento' -