Rep. Congo: Di Maio, ‘ambasciata dotata di due vetture blindate’ (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, vorrei chiarire che l’ambasciata è dotata di due vetture blindate, con le quali appunto l’ambasciatore si spostava in città e per missioni nel Paese, sempre accompagnato da almeno un carabiniere a tutela”. Lo ha precisato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nell’informativa alla Camera sull’agguato di lunedì costato la vita all’ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, vorrei chiarire che l’ambasciata èdi dueblindate, con le quali appunto l’ambasciatore si spostava in città e per missioni nel Paese, sempre accompagnato da almeno un carabiniere a tutela”. Lo ha precisato il ministro degli Esteri, Luigi Di, nell’informativa alla Camera sull’agguato di lunedì costato la vita all’ambasciatore nella Repubblica democratica del, Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo. L'articolo CalcioWeb.

_Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - UNICEF_Italia : Sgomento e cordoglio per l'attentato al convoglio dell'ONU in cui hanno perso la vita un Carabiniere e l'Ambasciato… - Adnkronos : [FLASH] ++Rep. #Congo: attacco a convoglio #Onu, morti #ambasciatore italiano e un #carabiniere++ - xblunotte : RT @carlobonini: #Congo #Attanasio Gli italiani venduti alle milizie. Dal superstite al ruolo dell’Onu, tutti i misteri del sequestro | Rep… - alessiobalbi : RT @carlobonini: #Congo #Attanasio Gli italiani venduti alle milizie. Dal superstite al ruolo dell’Onu, tutti i misteri del sequestro | Rep… -